Vorbasse Kro åbner restauranten på hverdage: - Det er dagligt, at folk spørger, om de kan få et bord

- Jeg håber, der kommer en masse tilfredse mennesker til restauranten, siger forpagteren. Det er onsdag den 11. september, at kroen for første gang slår dørene op for spisende gæster.

- Det er dagligt, at folk spørger, om de kan få et bord i restauranten, siger Jonas Baun Madsen.

Vorbasse: Nu er det ikke kun til bryllup, barnedåb og runde fødselsdage, at man kan nyde maden fra Vorbasse Kro. Forpagter af kroen, Jonas Baun Madsen, har netop åbnet restauranten, så man også til hverdag har et sted at gå hen, hvis der ikke lige er tid til at lave aftensmad. Og der har været stor efterspørgsel på denne mulighed.

Stegt flæsk

I de tre hverdage, restauranten har åbent, vil der blive serveret dagens ret, samt to desserter at vælge imellem. På åbningsdagen lægges der ud med en klassiker, nemlig stegt flæsk og persillesovs. Hver uge vil der på Vorbasse Kros Facebookside blive slået op, hvad ugens "dagens retter" består af.

For Jonas er åbningen af restauranten også en mulighed for at brede kendskabet til Vorbasse Kro ud til flere mennesker.

- Det her er en mulighed for at gæster kan komme tættere på, hvad det er, vi går og laver, inden de bestiller til et selskab, forklarer Jonas Baun Madsen, der satser på at kunne tiltrække kunder fra lokalområdet.

- Jeg har allerede fået mange tilbagemeldinger fra folk, at de er glade for, at det nu er muligt at spise i restauranten.

Den videre plan for Vorbasses nye spisested er først og fremmest at se, om støtten til restauranten vil vare ved.

- Vi bliver ved, til der ikke er nok opbakning, men bliver det en succes, vil vi overveje at holde åbent i flere dage, siger Jonas Baun Madsen.