Vorbasse Fritidscenter udvider åbningstider med 50 procent

Det har især betydning for brugere af motionscentret og biblioteket. Nu kan man kan bruge 40 timer mere om ugen i forhold til før.

Ønsker man at komme ind i centret efter de automatiske lukketider om aftenen, kan man trække sit sygesikringskort igennem kortlæseren. Alle hverdage og om søndagen kan man komme ind i centret indtil kl. 24 om lørdagen indtil kl. 19.

Automatiske lukketid om aftenen er på hverdage kl. 22 og kl. 16.30 i weekenden. Befinder man sig i centret efter disse tidspunkter, kan man altid komme ud ved at trykke på den grønne knap til højre for hovedindgangsdøren.

Hovedindgangsdøren åbner automatisk hver morgen kl. 5.30. Desuden kan man komme endnu tidligere ind (kl. 5.00), hvis man trækker sit sygesikringskort igennem kortlæseren til venstre for hovedindgangsdøren.

Vorbasse: - Nu kan man som bruger af Vorbasse Fritidscenter nyde vores center endnu flere timer. Dette har især betydning for brugere af motionscentret og biblioteket. Udvidelse af åbningstimerne betyder, at man kan bruge centret cirka 40 timer mere om ugen i forhold til de gamle åbningstider. En forøgelse på cirka 50 procent.

Støtteforening hjælper

Vorbasse Fritidscentrets støtteforening har igen økonomisk hjulpet til, så dette projekt kunne blive realiseret. Foreningen organiserer hvert år to bankospil (uge 29 og uge 42) og Running Dinner (uge 41). Desuden passer de barvagter i Pubben og parkeringspladsen foran og bagved centret. I løbet af de seneste 10-15 år har foreningen været en økonomisk og praktisk hjælpemotor til udvidelse af centret med en ekstra hal og masser af andre nyanskaffelser og forbedringer til gavn for centrets brugere.

Ved hovedindgangsdøren vil der blive hængt brugsanvisninger op, så brugerne nemt kan komme ind i centret udenfor de automatiske åbnings- og lukketider. Skulle der ske noget uheldigt i de udvidede åbningstider, er der mulighed for at se tingene efter via hjælp af overvågningskameraer.

Vorbasse Fritidscenter, medarbejdere og støtteforeningen håber, at mange vil nyde de ekstra timer i byens aktive hjerte.