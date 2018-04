Vorbasse Fritidscenter skal have ny leder

- Vi har lavet en aftale om, at vi siger, at han er stoppet. Jeg vil da godt tilføje, at jeg er ærgerlig over, at han stopper, siger Rasmus Kaufmann

Vorbasse: Jobbet som leder af Vorbasse Fritidscenter er ledigt igen, efter at Poul Heisel Poder efter ikke engang to år har valgt at stoppe.

Ny leder skal kunne meget

Af jobopslaget fremgår, at det kræver en person med mangfoldige talenter at følge efter Poul Heisel Poder og før ham Peter Dollerup, der havde jobbet i 18 år. Vorbasse Fritidscentre er nemlig byens stolthed og samlingssted. Det kræves af den nye leder, at vedkommende kan være en frontfigur, der "med et stort overblik kan motivere medarbejdere til at levere den bedst mulige service for centrets mange brugere".

Den nye leder skal også have visioner og kompetencer til at kunne videreudvikle centret, så det forbliver et attraktivt samlingssted i byen. Vedkommende skal desuden være i stand til at træffe svære beslutninger, være en synlig leder for ansatte og de omkring 750 brugere, som hver dag bruger fritidscentret. Den nye leder skal derudover have sans for både økonomi og administration og være klar til at give en hånd med, når der er brug for at få løst helt lavpraktiske opgaver.