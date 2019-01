Vokalias kalder til 90 års jubilæumsweekend

- For mig er 50 år en milepæl, og det er 40 år også for koret. Jeg synes, man skal benytte hver en god lejlighed til at feste, og det gør vi så, lyder det fra Stig Møller.

Weekenden kommer til at foregå i Viadukthallen efter samme princip, som ungdomskorets genforening i 2017, det vil sige med genhør med nogle af alle de sange, koret har sunget gennem årene, med solister og bands, med fælles øvning, fest og koncert for alle interesserede.

Koret har i øjeblikket cirka 35 medlemmer, fordelt på både bas, tenorer, alter og sopraner, og vil gerne have flere med. Op mod korweekenden i maj bliver der flere muligheder for at smage på korlivet.

- Vi havde lige korprøve i aftes, og det gik så godt, at jeg var helt høj, da jeg kom hjem. Jo, jeg har absolut ingen planer om at stoppe, siger Stig Møller, som runder 72 år i februar.

Selv efter alle de år elsker Stig Møller stadig at lede et kor:

Projektkor

Man kan for eksempel melde sig til et "projektkor", hvor man er med 11 onsdag aftener fra 1. marts til 15. maj. Dette kor er for alle.

- Jeg tror, der går flere rundt derude, som gerne vil synge i kor, men som ikke vil binde sig til hver onsdag aften. Det er lidt en tendens i tiden, at man hellere vil være med i noget i en kortere periode. Kirken har gjort det, og nu prøver vi det også, siger Stig Møller.

Er man en øvet korsanger, kan man dog nøjes med den første onsdag i marts, april og maj eller selve det samlede kor i maj.

Stig Møller har gennem årene lært mange børn at synge og håber, at børnekor også kan blive en del af weekenden i maj. Han forestiller sig, at børnene blandt andet skal være med til at synge klassikeren Do-Re-Mi fra Sound of Music.

- Ellers håber jeg bare på et kalejdoskopisk tilbageblik på de mange år, siger han.