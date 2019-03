Vognmand og chauffør dømt for brud på regler om køre- hviletid

Billund: En vognmand og en chauffør fra Billund er torsdag ved Retten i Kolding blevet idømt betingede fængselsstraffe for ikke at overholdt reglerne for køre- og hviletid.

Chaufføren, en 44-årig mand, var tiltalt for i 31 tilfælde at have omgået reglerne om køre- og hviletid ved at bruge andres kørekort. Den kostede ham en dom på tre måneders betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste og en bøde på 142.000 kroner, ligesom han er blevet frakendt retten til at føre tunge køretøjer i de kommende to et halvt år.

- Kørslerne fandt sted i marts til juni 2016, hvor sagen blev efterforsket af Tungvognscenter Syd. Sagen har været så længe undervejs, fordi alle sager om overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne var sat i bero fra september 2017 til juni 2018. Det har denne sag også måttet vente på, fortæller sagens anklager, Pernille Moesborg.

Den 53-årige vognmand var tiltalt for at have medvirket til, at chaufføren havde kørt på andres kørekort. Han fik en dom på tre måneders betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste.

Begge mænd tilstod lovovertrædelserne, og de modtog begge deres domme.