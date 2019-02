Billund: I vinterferien tilbyder biblioteket flere aktiviteter for børn og voksne. Der er sammensat et program, der henvender sig til både store og små, og som både er for dem, der er til stille aktiviteter, og for dem, der er til det lidt mere vilde.

Alle aktiviteter er gratis.

Første aktivitet er at fremstille forskellige ting af genbrugsmaterialer og få dem til at svæve rundt i vores store vindtunnel. Det er slet ikke en nem opgave, så man må eksperimentere sig frem.

Dernæst er der et arrangement, hvor der eksperimenteres med rørperler. På den måde skabes der mønstre, som bruges i design af smykker, nøgleringe, hårpynt og vedhæng til eksempelvis skoletasken eller penalhuset.