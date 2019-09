Villy fra Grindsted vandt bronze ved EM i Radio Pejle Orientering

Grindsted: Det er en flot præstation, som 72-årige Villy Hansen fra Grindsted netop har klaret.

Han er nemlig lige vendt hjem fra europamesterskaberne i Radio Pejle Orientering i Slovenien med en flot bronze-medalje. Det er første gang, at en dansker tager en så flot placering hjem.

Der var omkring 400 deltagere fra cirka 24 lande ved europamesterskaberne. I Villy Hansens klasse var der 31 herrer.

Villy Hansen har øvet sig i mange år i Radio Pejle Orientering, som i daglig tale blot kaldes rævejagt.

Siden 1984 har Villy Hansens store passion nemlig været rævejagt, som kort fortalt er orienteringsløb, som afvikles i parker og skove. Blot er de traditionelle poster skiftet ud med sendere, og deltagerne skal ved hjælp af deres pejlemodtagere og et kort finde posterne.

Normalt er der fem sendere sat ud, som skal findes indenfor et bestemt tidsrum. For deltagere over 70 år er der dog kun tre sendere, som skal lokaliseres på den hurtigste tid.

- Det tager 10 år at blive god til rævejagt, mener Villy Hansen.