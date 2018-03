Villy Søvndal og SF vil undersøge Grindsteds sundhed

SF vil give Grindsted-borgere klarhed over, om forureningen giver risiko for sygdomme. Region Syddanmark stiller spørgsmål til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Grindsted: Bekymringerne fra borgerne i Grindsted omkring deres sundhed må ikke overhøres.

Det mener SF i Region Syddanmark, som vil have regionen til at undersøge, om folk i Grindsted har større risiko for at få især kræft, ALS og andre dødelige sygdomme.

Udmeldingen fra SF kommer oven på den nye debat omkring forureningen fra det gamle Grindstedværket. I sidste uge blev der holdt to borgermøder i byen, og her var det især folks frygt for, om forureningen giver risiko for diverse sygdomme, som dominerende spørgsmålene. Hidtidige undersøgelser har vist, at der teoretisk ikke burde være risiko for sundheden ved at bo oven på forureningen, men det er ikke nok, mente flere borgere - og altså nu også SF. Der skal reelle undersøgelser og tal på bordet.

- Vi kan ikke efterlade en by med mange bekymrede borgere, uden at finde ud af hvad der er op og ned, siger Villy Søvndal (SF), medlem af sundhedsudvalget i Region Syddanmark.