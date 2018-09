Vibeke rykkede sin cafe til Lyngbowl for et år siden: - Jeg har fået et pragtfuldt sted til store fester

Omsætningen på restaurantdelen i Lyng Bowl er steget med 20 procent siden Café Surprise rykkede ind for et år siden.

Og det kan Café Surprise tage æren for.

Den 1. oktober flyttede restauratør Vibeke Kristensen sin Café Surprise ind i Lyng Bowl på Søndre Boulevard.

Formålet med flytningen var dels, at hun manglede et sted til selskaber, men også at restauranten i Lyng Bowl trængte til et løft, og at Vibeke Kristensen skulle stå for driften af Lyng Bowl.

Hun havde set frem til, at hun bare kunne flytte Café Surprise fra Jernbanegade til Lyng Bowl uden de store ændringer, men sådan er det ikke helt gået.

- Gæsterne kommer ikke bare ind her, som de gjorde i midtbyen. Jeg er blevet klar over, at vi kommer til at leve af selskaber. Folk har ikke bowlinghallen i deres bevidsthed, når de skal ud og spise. Men jeg har ikke fortrudt det, for jeg har fået et pragtfuldt sted til store fester, som vi har rigtig mange af. I restauranten har vi som hovedregel nu kun fast åbent fredag og lørdag, hvor der er buffet, fortæller Vibeke Kristensen.

Det betyder dog ikke, at man ikke kan få noget at spise, hvis man bowler i Lyng Bowl til hverdag. Det er så bare snack-menuen, som man kan vælge fra.