Vi kører længere for at komme på arbejde

I løbet af de seneste år er indbyggerne i Billund Kommune begyndt at køre længere i snit for at komme på arbejde. Bedre infrastruktur, fleksible arbejdsgivere og mindre lyst til at flytte kan være blandt årsagerne.

- Jeg tror, der er en tendens til, at når man først er bosat et sted, bliver man hængende for familiens skyld. Tidligere var det mere almindeligt at rykke teltpælene op efter et job, men i dag tænker vi anderledes. Så længe børnene er i folkeskolen, bliver mange hængende, siger han.

I Billund Kommune er der imidlertid sket en stigning i afstanden til og fra jobbet over de seneste år. I 2011 kørte Billund Kommunes borgere blot 18,8 kilometer hver vej til deres arbejde. Det kan skyldes, at folk med tiden er blevet mindre villige til at flytte, vurderer Hans Peter Folmann, direktør i Billund Erhvervsfremme.

Billund Kommune: Vi er blevet mere og mere villige til at flytte os for det rigtige job. Det viser en statistik, som Dansk Erhverv har lavet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Ok at arbejde hjemme

Der kan være flere øvrige årsager til, at vi i dag gerne finder et job, som ligger længere fra vores bopæl. Digitaliseringen gør nemlig, at det ikke altid er nødvendigt at møde fysisk frem på arbejdspladsen hver eneste dag.

- At have et hjemmearbejdsdag er blevet meget mere acceptabelt og almindeligt. Hvis en medarbejder bor langt væk, siger flere virksomheder, at det er helt i orden, hvis medarbejderen eksempelvis hver onsdag sidder hjemme og passer sit arbejde derfra, siger Hans Peter Folmann og peger desuden på, at udviklingen i vores infrastruktur har gjort det lettere at komme hurtigt frem og tilbage.

- Selvom der er visse vejstrækninger, der er udfordret, bliver der hele tiden udviklet på vejsystemet. Så det tager kortere tid at pendle i dag end for 20 år siden, siger han.

Hos Dansk Erhverv vurderer chefkonsulent Jesper Højte Stenbæk, at danskernes mobilitet også er et tegn på fleksibilitet, som er til gavn for både arbejdsgiver og arbejdstager.

- Virksomhederne har bedre mulighed for rekruttering og den enkelte arbejdstager har flere valgmuligheder når de søger job, siger Jesper Højte Stenbæk.