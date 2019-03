Vi får flere ældre - men hvor skal pengene komme fra?

Selvom et kommende valg til Folketinget endnu ikke er udskrevet, er valgkampen i fuld gang. Mandag aften mødtes partiernes lokale kandidater til debat, hvor det især var ældrepolitikken, der blev diskuteret.

Grindsted: Ikke overraskende var det ældrepolitikken, der fik en fremtrædende rolle, da Ældre Sagen og JydskeVestkysten mandag aften skød valgkampen i gang med et politisk debatmøde. Der bliver i de kommende år flere og flere ældre, og derfor mener Socialdemokratiet, at den offentlige sektor bør vokse med 0,7 procent om året. - Inden for de kommende år kommer der 80.000 flere ældre. Derfor er vi nødt til at afsætte mere end 0,3 procent i årlig vækst i den offentlige sektor (som er Venstres officielle politik, red.). Bare for at følge med demografien er vi nødt til at afsætte 0,65 procent, lød det fra Troels Ravn (S). Modsvaret fra Venstres kandidat, Anni Matthiesen, kom prompte: - Hver gang jeg er i en debat med Troels Ravn, skal der flere penge til. Men han glemmer at fortælle, hvor de skal komme fra.

Foto: John Randeris Anni Matthiesen (V) delte masser af brochuerer og bolcher ud til de fremmødte. Foto: John Randeris

Ældreområdet er tilført midler Det er efterhånden blev en alment accepteret sandhed, at ældre i dag oplever en dårligere velfærd end tidligere, og at der bliver sparet meget inden for området. Men er det hele sandheden? - Jeg sidder med et dokument fra Finansministeriet, der viser, at både den tidligere og nuværende regering har tilført området 2 procent om året. Så at påstå, at sundhedsområdet er lagt i ruiner, og at det er udhulet, er en præmis, jeg ikke køber, lød det fra Steen Holm Iversen (LA), som svar til Troels Ravn på, at skattelettelser for 21 milliarder kroner blandt andet er finansieret ved nedskæringer i den borgernære velfærd.

Foto: John Randeris Alle politiske kandidater havde masser af læsestof med, så der er rig mulighed for at blive klogere på, hvad de forskellige kandidater står for. Foto: John Randeris

Erhvervslivet skal have gode vilkår Selvom Anni Matthiesen savnede en forklaring på, hvor de mange penge til velfærd skal komme fra, kom hun gerne selv med et godt bud: - Hvis vi ikke sikrer, at erhvervslivet har gode vilkår og kan opnå vækst og dermed skabe flere arbejdspladser, går tingene i stå. Så får vi færre penge til velfærd, deriblandt til de ældre og sygehusene, sagde hun og mødte opbakning fra et af de nye partier: - Alle, der har været selvstændige, ved, at det er der, pengene skal findes. De findes ikke andre steder, og derfor er det alt for nemt at sige, at man bare skal tilføre flere midler, sagde Jan Køpke Christensen (NB), mens et andet forholdsvist nyt parti har et andet forslag til at skaffe penge til den offentlige kasse: - Vi bør indføre en skat på finansielle transaktioner, så det bliver beskattet, når folk sidder og spekulerer. Når folk får en højere værdi ud af noget, bør det også beskattes. Vi har pengene i dette samfund, de skal bare omfordeles, lød forslaget fra Tina Brixen (AL). Folketingsvalget skal finde sted senest den 17. juni.

Foto: John Randeris Troels Ravn (S) er i forvejen medlem af Folketinget, og han vil meget gerne vælges for endnu en periode. Han vil arbejde for, at den offentlige sektor stiger med 0,7 procent. Foto: John Randeris

Foto: John Randeris Lokalredaktør på JydskeVestkysten, Andreas Bjerre, styrede debatten mellem de 10 folketingskandidater. Foto: John Randeris

Foto: John Randeris Omkring 100 mennesker var mødt op på Ungdomsgården for at lægge ører til den politiske debat. Foto: John Randeris

Foto: John Randeris Steen Holm Iversen (LA) tager imod et bolche fra Anni Matthiesen (V). Foto: John Randeris

Foto: John Randeris Tina Brixen fra Lunderskov er opstillet for Alternativet i Vejen Kredsen. Foto: John Randeris

