Verdenspremiere på ny Lego-film i Legoland

Den nye Legofilm får verdenspremiere 2. februar i Legoland foran et publikum af særligt inviterede og konkurrencevindere.

Billund: Der holdes verdenspremiere på Lego Filmen 2 i Legoland lørdag 2. februar. Filmen vises for særligt inviterede gæster og konkurrencevindere, ligesom der vil være premierestemning med rød løber, popcorn og mulighed for at møde stjernerne fra filmen. Den røde løber bliver fundet frem, og blandt de fremmødte vil der være flere kendte ansigter. - Vi glæder os rigtig meget til at filmen får vaskeægte verdenspremiere. For os giver det god mening, at verdenspremieren til holdes her i Legoland, og vi tør godt love, at det bliver en stor oplevelse både for deltagerne, men også for Legoland, siger Christian Woller, direktør i Legoland.

Tilbage til Klodsby Filmen er den længe ventede efterfølger til Legofilmen "Et klodset eventyr", som var en kæmpe succes verden over. I den nye film vender historien tilbage til Emmet, Lucy og de andre indbyggere i Klodsby, der endnu en gang må stå sammen for at redde deres elskede by, som denne gang er truet af en Lego Duplo invasion fra det ydre rum. Kampen for at overvinde invasionen og genoprette freden betyder en magisk rejse for Emmet, Lucy, Batman og deres venner til fjerntliggende, uudforskede verdener.

Vind billetter Udover at en række særligt inviterede gæster får lov til at være de første i verden til at se den nye film, så er der også reserveret nogle pladser til de gæster, som normalt kommer i Legoland. - Vi har inviteret en række gæster til verdenspremieren, men vi vil også gerne åbne op for, at nogle af vores gæster i Legoland kan få en plads til verdenspremieren. Derfor vil der være flere muligheder for at vinde en plads blandt andet på vores Facebookside, hvor man allerede nu kan deltage i konkurrencen om at vinde billetter, siger Christian Woller. Ved verdenspremieren vises filmen med dansk tale.