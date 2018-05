Verdensnavn: Helmut Lotti synger i Magion

Magion har den verdenskendte sanger Helmut Lotti på plakaten 7. marts 2019. Koncerten med Lotti & The Golden Symphonic Orchestra er den eneste i Syddanmark og én af blot fire koncerter i Danmark. Magion forventer over 1200 gæster.

Grindsted: Det er med et helt nyt album, at den belgiske superstar Helmut Lotti kommer til Magion i Grindsted torsdag den 7. marts 2019. Koncerten er den eneste i Syddanmark og én af blot 4 koncerter i Danmark med Helmut Lotti. Helmut Lotti & The Golden Symphonic Orchestra med 22 musikere har netop afsluttet en meget anerkendt og succesfuld "Comeback Tour" i Tyskland, Østrig, Schweiz og Skandinavien - med mere end 50 koncerter alene i Tyskland.

Samtidig har Helmut Lotti arbejdet på sit nye album, som udgives i efteråret 2018.

Han har givet udsolgte koncerter på fornemme musikalske adresser som Bruxelles' Vorst Nationaal, Lanxess Arena i Köln, Koncerthuset i Wien, den berømte L'Olympia i Paris, Avery Fisher Hall i New York og Lyric Theatre i Sydney.

Han har sunget duetter med Andrea Bocelli, Montserrat Caballé, Eros Ramazzotti, Placido Domingo, Sarah Brightman og Cliff Richard.

Der er ganske enkelt tale om en artist med international klasse, der gæster Grindsted den 7. marts.

- Uden at du må hænge mig op på det, mener jeg, at det er den bedst sælgende kunstner, der nogenside har været i Billund Kommune for at give koncert, siger Mads Helbo, eventmanager i Magion.