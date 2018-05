Verdens største legomosaik? Den officielle anerkendelse må vente

Josefine Tinning og Frida Sørensen fra Auraskolen i Hjerting var blandt de sidste, som lagde klodserne til den store legomosaik. Det var lidt svært at se, hvad de var i gang med at samle, men da det blev en del af det store foto, gav det mening. Foto: Michael Drost-Hansen/Scanpix

Først i løbet af den kommende tid bliver det afgjort, om den legomosaik, der er blevet bygget i Lego House, er verdens største og dermed gør sig fortjent til optagelse i Guinness Rekordbog.

Billund: Det er - formentlig - verdens største legomosaik, som i løbet af den seneste uges tid er blevet bygget i Lego House. Den 169,8 kvadratmeter store mosaik i legoklodser blev onsdag bygget færdig, og her var det meningen, at repræsentanter fra Guinness World Records skulle måle den op og konstatere, hvorvidt det er den største legomosaik nogensinde. De officielle repræsentanter meldte imidlertid afbud med kort varsel, men mosaikken blev grundigt dokumenteret. Derfor vil det om kort tid blive slået fast, om den tidligere rekord er blevet slået.

661.760 klodser Det har krævet meget plads, mange mennesker, meget tid og ikke mindst en hulens masse legoklodser at få bygget verdens største legomosaik.



Mosaikken fylder 169,8 kvadratmeter og er dermed på størrelse med et parcelhus. I alt 3000 mennesker har i løbet af de seneste dage være med til at lægge nogle af de klodser, som nu udgør det samlede billede.



Der er blevet brugt i alt 661.760 klodser til at bygge mosaikken.

Sjovt at bygge Legomosaikken måler cirka 12 x 14 meter, og den forestiller højdepunkterne i Legos historie. Den er blevet bygget af en lang række besøgende i Lego House, og onsdag var det blandt andet elever fra Ausaskolen i Hjerting ved Esbjerg, som var i Billund for at lægge de sidste brikker. Det var en opgave, som faldt i god jord. - Det er sjovt. Jeg kan i hvert fald godt lide at bygge med lego, fortalte Frida Sørensen. - Jeg kan også godt lide at bygge med lego, men jeg har ikke så meget af det hjemme. Der leger jeg mere med playmobil, supplerede Josefine Tinning. De to piger, som begge er ni år, kunne ikke helt finde ud af, hvad det mere præcist var, de var i gang med at bygge. Det er der dog ingen grund til at være ked af, for det kunne Lego Houses administrerende direktør, Jesper Vilstrup, heller ikke, da han i pinsedagene satte nogle af klodserne sammen til mosaikken.

Oplagt sted Det er velgørenhedsorganisationen Fairy Bricks, som har stået bag rekordforsøget. Fra sin base i England donerer Fairy Bricks legoklodser til børn på hospitaler, og nu har organisationen altså været med til at organisere det, der formentlig er verdens største legomosaik. - Det har hele tiden været tanken, at vi skulle lave den slags events herinde. Allerede før huset stod færdigt, blev vi spurgt, om vi kunne tænke os at være med til at være med, og der er jo ikke et mere oplagt sted end her, siger Lego House-direktør Jesper Vilstrup, som selv overværede, at mosaikken blev gjort færdig.