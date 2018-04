Venteliste til E-sport i Grindsted

- Det kan føles formålsløst at spille esport alene derhjemme. Som om det bare er tidsfordriv. At spille i en forening og at træne frem mod noget med andre medlemmer giver spillet en mening og en betydning, siger han i pressemeddelelsen.

Magnus Lassen på 15 år er et af medlemmerne i Esport Grindsted. For ham er foreningen meget andet end blot at spille computer. Han får nemlig en hel del ud af foreningen socialt, fordi han kan mødes med andre med samme interesse og få nye venner:

Esport er en forkortelse for elektronisk sport.Det dækker over en række computerspil, hvor man dyster mod hinanden som oftest på hold. Nogle af de de største spil er League of Legends, Counter-Strike, Dota.

Tendens på landsplan

Esport Grindsted ikke ene om at have succes. Ifølge DGI er antallet af børn, unge og voksne, som dyster i esport i idrætsforeninger, kraftigt stigende. DGI har for første gang registreret antallet af esportsmedlemmer i idrætsforeningerne, og medlemstallene for 2017 ligger på 2.105.

- Det viser, at esport har brug for foreningerne, og foreningerne har brug for esport, siger Karen Friis Nielsen, direktør for Idræt & Motion i DGI, via pressemeddelelsen. Hun peger på, at idrætsforeningerne har gode og oplagte rammer, og det gør det nemt at få gang i esport. Omvendt trækker esport nye medlemmer til foreningerne.

Sådan foregår det også i Grindsted, hvor Esport Grindsted er en afdeling under Grindsted Badminton Klub.

Foreningen arbejder ikke kun på at gøre esport-spillerne dygtigere, der er også fokus på fysisk og psykisk udvikling. Foreningen har bl.a. aftener, hvor spillerne får pulsen op med badminton, fodbold eller andre idrætter, og den har fået udviklet et fitnessprogram med øvelser, spillerne kan lave hjemme. Foreningen har også et lukket hold for børn og unge, der skal tages særlige hensyn til.

- I skolen kan det være svært for børn med særlige vilkår at indgå i en social kontekst, men når de har spillets rammer, bliver det meget nemmere at navigere i, siger Torben Hyldgaard, formand for Esport Grindsted, i pressemeddelelsen.