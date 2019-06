Venstres ultimatum til Lars Hansen: Gå selv - eller bliv smidt ud

Lars Hansens ageren i sagen om grundlovsceremonier med tvunget håndtryk var dråben, der fik bægeret til at flyde over, lyder det fra formanden for Venstres kommuneforening.

- Det er selvfølgelig på grund af blandt andet den sidste sag, hvor han stemte imod gruppen. Det må man sådan set gerne, for vi har faktisk rigtig højt til loftet i Venstre. Det synes jeg faktisk også er blevet bevist her igennem det seneste år, hvor han har haft nogle standpunkter, der ligger ret højt, måske endda oppe i loftrummet, men det har fået lov til at køre. For os er den her seneste byrådssag bunden, siger Ivar Nørlund.

Dråben, der fik bægeret til at flyde over, var sagen i maj, hvor Lars Hansen først i økonomiudvalget og senere byrådet stemte imod forslaget om grundlovsceremonier med tvunget håndtryk til nye danske statsborgere.

Grindsted: Det er mange små episoder gennem årene, som nu har fået Venstres kommuneforening i Billund Kommune til at komme med en opfordring til Lars Hansen om at trække sig fra partiet.

- Det er at sætte de andre Venstres byrådsmedlemmer i en situation, som de ikke ønsker at være i. Så det er efter mange småepisoder gennem årene. Der har været brande, der skulle slukkes, og det har vi så formået at få gjort løbende, for der skal være plads i Venstre til at diskutere, og der skal være plads til særholdninger, men man kan i det mindste lige fortælle gruppen, hvad det er, man gør. Det her var bunden.

Gå selv eller bliv smidt ud

Da Venstres gruppeformand Peter Fredensborg til sagens drøftelse i byrådet rejste sig op og sagde, at et enigt Venstre stod bag at bakke op om forslaget, rejste Lars Hansen sig op og replicerede, at det altså var Venstre uden ham. Den sætning fik Ivar Nørlund til at tro, at Lars Hansen selv var på vej ud:

- Jeg havde egentlig forventet, at Lars selv var smuttet, når han står i byrådssalen og siger, at det er et "Venstre uden mig". Så for os er det ligeså meget Lars, der melder sig ud, når Lars siger sådan i byrådet, forklarer Ivar Nørlund.

Det lyder, som om han har fået nogle advarsler gennem årene, ellers tager man vel ikke sådan et skridt bare lige pludselig?

- Det er rigtig opfattet.

Hvorfor smider I ham ikke bare ud?

- Vi vil gerne give Lars mulighed for at trække sig, så han kan komme videre på en ordentlig måde.

Resultatet bliver vel det samme?

- Ja, men han får muligheden for at melde sig ud, og det har vi det godt med. Hvis han så ikke vil det, så må vi tage næste skridt.

Så hvis han ikke melder sig selv ud, smider I ham ud?

- Sådan kan det opfattes, ja.

Redaktionen har ikke haft held endnu med at få fat på Lars Hansen for en kommentar.