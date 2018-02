Venstre skal på jagt efter flere nye formænd

Billund Kommune: De lokale Venstre-foreninger skal i den kommende tid på jagt efter nye formænd. Både i Grindsted og i Billund har de to formænd, Ivar Nørlund og Søren Mølby, meddelt, at de ved de kommende generalforsamlinger ikke ønsker genvalg, og også den store kommuneforening skal have ny formand, da Peter Fredensborg ikke ønsker at fortsætte.

- Jeg er kommet i byrådet, og så synes jeg, det er helt naturligt, at andre tager over, siger Peter Fredensborg, som siden årsskiftet har haft posten som formand for Venstres byrådsgruppe.

Han kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget om, hvem den resterende del af bestyrelsen vil foreslå som ny formand. Det er muligvis ikke helt på plads endnu.

- Vi har nogle, som vi arbejder lidt med. Men jeg kan ikke helt sige endnu, om vi har en kandidat klar eller ej, siger Peter Fredensborg.