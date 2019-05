Vellykket sprint-DM overstået: Guld til kvindelig favorit og mandlig tredjeplads

I kvindernes eliterække ved DM i Sprint blev det favoritten Maja Alm, der løb med titlen. For herrerne kunne tredjehurtigste mand kalde sig for danmarksmester.

Grindsted: Orienteringsløbere fra hele landet - samt enkelte fra udlandet - er i denne weekend samlet i Grindsted for at løbe DM. Lørdag stod orienteringsklubben OK Gorm fra Jelling bag DM i Sprint, og her var det i eliterækkerne en kvindelig storfavorit samt den tredjehurtigste mand, der kunne kalde sig for danmarksmestre. Hos kvinderne gik det som forudset: Maja Alm, der stiller op for HTF Haderslev, løb først over stregen i tiden 14 minutter og fem sekunder - mere end et minut foran Cecilie Klysner og Emma Klingenborg på de efterfølgende pladser.

Nummer tre vandt guld I herrernes række blev Andreas Boesen fra Roskilde danmarksmester med tiden 14 minutter og 10 sekunder foran Jakob Edsen og Emil Øbro. Det specielle her er, at Andreas Boesen kun var tredjehurtigst. To udenlandske løbere kom hurtigere i mål, men de kan jo af gode grunde ikke vinde DM. De var med, fordi Danmark skal være vært for verdensmesterskaberne næste år, og dermed er man forpligtet til at give løberne mulighed for at løbe konkurrencer i det danske terræn. Der var dog færre udenlandske løbere med, end OK Gorm havde forventet.

Ros fra løberne Til gengæld gik resten af arrangementet helt efter bogen. - Det er gået godt. Jeg har talt med flere løbere, og vi får ros. Emma Klingenberg, der blandt andet har vundet VM i mixstafet, inden hun stoppede som topløber, kom og roste vores baner og hele arrangementet, ligesom Maja Alm også gjorde det samme, siger Karl Kristian Terkelsen fra OK Gorm og tilføjer, at netop banerne er noget af det, man måles mest på. - Da de første kom i mål og havde ros til banen, der faldt skuldrene ned på vores banelægger. Og da Maja Alm sagde, at det var gode baner, så var hans dag reddet, siger Karl Kristian Terkelsen.

Gorm-kvalitet Det er ikke OK Gorms første gang som DM-arrangør - de var det blandt andet også sidste år - og erfaringen har også været en fordel i forhold til at få arrangementet gennemført, så den kunne måle sig med deres egen høje standard. - Vi har et begreb, der hedder Gorm-kvalitet, og vi skal nok have det defineret nærmere, men det er, når det er lidt over generelt niveau, og det synes vi, at vi har levet op til. Afmærkning, opsætning og stævneindretning har været i orden og i høj kvalitet, siger Karl Kristian Terkelsen.

Glad for Grindsted Han sender desuden en stor ros til Grindsted by og til Billund Kommune, der har været en stærk støtte. - Det har været en fornøjelse her i Grindsted. Borgmesteren var også forbi for at holde en tale - kort og præcist, for løberne gider alligevel ikke høre på en lang snak. Det har været et fantastisk område, vi har været i med adgang til gymnasiets lokaler og med start og mål på en god plads mellem gymnasiet og åen, siger Karl Kristian Terkelsen. OK Gorm havde også selv en række løbere med, og i klassen H70 blev Hans Christian Strib nummer to.