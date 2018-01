Velkommen til år 2049

- Nytåret holdes over fire dage, men det er denne dag, som er den vigtigste. Det er her, vi siger tak til solen, fordi den har givet os en god høst, fortæller Arun Rajasingam, som er bestyrelsesmedlem i Det Tamilske Samordningsudvalg i Grindsted og Omegn.

De vurderer selv, at der i området bor omkring 300 tamiler, og at cirka 100 af dem var samlet til søndagens nytårsfest.

Her bliver selve nytåret fejret. Det foregår blandt andet ved, at en krukke med noget af den nyhøstede ris bliver sat til at koge.

De tamilske nytårstraditioner tager faktisk deres begyndelse allerede aftenen inden den store festdag. Her er det en fast tradition, at man gør grundigt rent i hele sit hus, ligesom man ved samme lejlighed skiller sig af med uønskede ting og dårlige vaner. Dermed er man klar til den egentlig fest, som finder sted dagen efter.

En dag for køerne

Det er søndagen, som er den store dag i det tamilske nytår, mens det på tredjedagen - mandag - er det køerne, som er i fokus. Her sørger man traditionelt for at vaske køerne og made dem for på den måde at takke dem for det hårde arbejde, de har ydet i forbindelse med høsten.

- Den slags gør vi ikke meget her, for der er ikke rigtigt nogle tamilske landmænd i området. Men i vores hjemland bruger vi det meget, fortæller Arun Rajasingam, mens krukken med de nyhøstede ris i samme øjeblik koger over.

Det afføder råbene "pongaloo pongal", som betyder "velkommen til det nye år" - og derefter er det tid til mad. Først bliver ris og frugt ofret til Gud, og først når det er sket, er det tilladt at sætte tænderne i det mad, som længe har stået klar.