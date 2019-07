Vejrguderne holder hånden over Vorbasse Marked

Vejret tegner til at blive perfekt til årets udgave af Vorbasse Marked. Tørvejr og 20-21 grader er helt, som arrangørerne kunne ønske sig. Arkivfoto

De seneste to år har der været udfordringer med vejret under Vorbasse Marked. I år ser det dog anderledes ud. Noget tyder på, at årets marked får det perfekte markedsvejr.

Vorbasse: Efter flere år med sommervejr i hver sin ende af den ekstreme skala, ser det ud til, at vejrguderne i år er gode ved arrangørerne af Vorbasse Marked. - Vi kan se, at det bliver 20-21 grader, så det er helt perfekt markedsvejr. Det er ikke så varmt, at folk vil til stranden. Det er lige markedsvejr, siger Brian Madsen, der er formand for Vorbasse Grundejerforening, som arrangerer Vorbasse Marked. I fjor var sommeren meget lang og meget varm, hvilket krævede en ekstra indsats af markedsarrangørerne, mens det i 2017 var den helt omvendte verden: Her var sommeren nærmest ikke-eksisterende og under alle omstændigheder meget våd.

Vorbasse Marked Vorbasse Marked har fundet sted hvert år siden 1730.



Det vurderes, at markedet hvert år bliver besøgt af omtrent 250.000 gæster.



På markedet er desuden 400-500 heste, cirka 650 kræmmere og flere end 200 smådyrshandlende.



Markedet åbner torsdag den 18. juli klokken 12 og slutter sent lørdag aften. Det er gratis at komme ind på markedspladsen.

Sparer lidt penge Den meget varme 2018-sommer førte til et landsdækkende afbrændingsforbud, hvorfor traditioner som fyrværkeri og grillmad ikke var aktuelt på Vorbasse Marked. Desuden var det nødvendigt med ekstra beredskab. - Sidste år havde vi en ekstraordinær indsats, fordi vi havde en masse tiltag de sidste 14 dage for at blive klar til markedet. I år er vi ikke i højeste beredskab i forhold til tørke, siger Brian Madsen og glæder sig over, at lidt ekstra udgifter dermed er forsvundet. - Vi sparer da lidt penge, fordi vi havde ekstra brandbiler holdende, og vi havde brandvagter til at gå rundt. Det var en ekstraordinær udgift, siger han.

Streetfood Blandt de nye tiltag på årets marked er streetfood, hvor det bliver muligt at få et hurtigt måltid på farten. - Der bliver nogle madboder, hvor der både vil være mexicansk, indisk, engelsk, dansk og mere dansk mad. Man kan også komme og få sin morgenmad dernede, hvis man er så tidligt oppe, fortæller Brian Madsen. Nye tiltag kræver lidt ny forberedelse, men foreløbig kører planlægningen helt efter bogen. - Det kører helt, som det skal. Streetfood er et helt nyt område, som vi ikke tidligere har prøvet at gøre klar til. Men det har vi også styr på, siger Brian Madsen. Vorbasse Marked finder sted i dagene mellem 18. og 20. juli.