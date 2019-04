Vejlevej fortsætter med fartgrænse på 60 kilometer i timen

Der er bestemt ingen planer om at ændre fartgrænsen på Vejlevej ud for Lalandia, siger lederen af færdselsafdelingen hos Sydøstjyllands Politi.

Her er det kun tilladt at køre 60 kilometer i timen, og det snyder mange bilister, der på den relativt brede landevej derfor kommer til at køre for hurtigt.

Billund: Et af de steder, hvor politiets fotovogn især nyder at slå sig ned og fotografere de bilister, der har lagt højre fod for tungt på speederen, er på Vejlevej i Billund ved indkørslen til Lalandias sommerhusområde.

Ingen planer om ændringer

Et par lokale kørelærere har ved tidligere lejlighed i disse spalter slået på tromme for, at fartgrænsen på netop dette sted bør sættes op fra 60 til 80 kilometer i timen. Det er dog ikke noget, der kommer til at ske i nærmeste fremtid.

- Når man kører på landevejen, synes man sikkert, at det ville være fint og uproblematisk at køre 80 kilometer i timen, men når man kører på cykel, synes man sikkert, at de 60 kilometer i timen er alt for hurtigt. Der er bestemt ikke nogen planer om at sætte fartgrænsen op igen, siger Jesper Engelund.

Det er politiet, der har kompetencen til at fastsætte fartgrænserne på vejene. Det sker efter dialog med vejmyndigheden, som i dette tilfælde er Billund Kommune.