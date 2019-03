Frygt for flagermusenes fremtidige levevilkår var ikke et argument, der fik Billund Kommunes politikere til at rette mange kommaer i en ny lokalplan, der giver tilladelse til etablering af en Wow-Park i Billund.

Det er brødrene Jacob Hindhede og Aage Hindhede, som i 2013 åbnede Wow-Park i Vestjylland mellem Ringkøbing og Skjern, som nu vil lave en tilsvarende park i Billund. Parken i Billund skal brede sig over 28 hektar eller 280.000 kvadratmeter og bliver en slags legepark for børn og voksne i alle aldre.

Billund: Lovgivningsmæssigt er vejen nu banet for, at der kan etableres en Wow-Park ved Billund. Politikerne har vendt tommelfingeren i vejret for den nye lokalplan, der skal give mulighed for en 28 hektar stor legepark i området ved Vejlevej.

Jacob Hindhede og Aage Hindhede åbnede i 2013 den første Wow-Park i Vestjylland mellem Ringkøbing og Skjern. I påsken 2020 er det planen, at en ny Wow-Park skal stå klar i skovområdet mellem Vejlevej og Koldingvej i Billund. Den nye legepark vil brede sig over 28 hektar / 280.000 kvadratmeter, og håbet er, at omkring 100.000 gæster årligt vil besøge parken. Investeringen løber op i et større tocifret millionbeløb, og den nye park i Billund vil få 40 medarbejdere fordelt på timelønnede og fastansatte.

Frygt for flagermus

Politikerne har valgt at godkende den nye lokalplan, selvom der ikke ligefrem har været mangel på indsigelser. Det er især Herning-firmaet Gram & Jeppesen Group, der selv går rundt med mere eller mindre realistiske planer om at etablere en gigantisk forlystelsespark i Billunds østlige ende, der er kommet med indsigelser til den nye lokalplan.

Hele 21 indsigelser eller bemærkninger er der kommet fra Herning-firmaet, og de spænder meget bredt. Der er beklagelse over, at der ikke bliver etableret gangsti, cykelsti og busholdeplads i området, samt at der etableres venstresvingsbane og fodgængerfelt på Vejlevej. Herning-firmaet ønsker desuden parkeringspladsen flyttet af frygt for, at udstødningsgasser skal forurene luften - og ja, selv de flagermus, der eventuelt måtte leve i området, er der taget hensyn til.

Oprindeligt var planer om etablering af to bålhuse i området. Det er nu blevet til tre af slagsen - hvilket Gram & Jeppesen Group også protesterer imod - og Herning-firmaet udtrykker frygt for, at røg fra disse tre bålhuse vil forringe flagermusenes levevilkår.