Vejarbejde kan mærkes hos flere butikker

At Billunds rundkørsler har været gravet op, har ikke kun været generende for mange borgere. Både ABC Lavpris og Rema 1000 oplever, at de trafikale gener er skyld i færre kunder.

Billund: Renoveringerne af rundkørslerne i Billunds bymidte har gjort fremkommeligheden ganske besværlig for mange mennesker. Det er noget, de kan mærke i flere af Billunds dagligvareforretninger. Her hænger fremkommelighed direkte sammen med kundetilstrømningen, så når Kastanjerundkørslen, der er en byens mest centrale trafiknerver, bliver lukket for al gennemkørsel, kan det mærkes hos flere af de nærliggende butikker.

- Det kan mærkes, og det er ret træls, siger Martin Olesen, indehaver af Rema 1000 på Vejlevej.

Han ønsker dog ikke at sætte tal på, hvor meget ombygningen kan mærkes.

At en spærret rundkørsel giver ridser i omsætningen ved de alt om hos ABC Lavpris, der først oplevede at have rundkørslen lige uden for butikken lukket, mens det nu er den nærliggende Kastanjerundkørsel, som folk ikke har mulighed for at passere. Det har kostet i kasseapparatet.

- Vi kan holde niveauet fra sidste år, men hvis vi skulle have den forventede vækst, som vi har i vores andre butikker, mangler vi tæt på et sekscifret beløb i omsætning om ugen, siger Ronni Jensen, der er salgsdirektør hos ABC Lavpris.