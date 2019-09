Ved Stafet for livet: - En smule regn skal ikke slå os ud

Filskov: Solen så et kort øjeblik ud til at have fået overtaget, da Stafet for livet lørdag klokken 11 skulle til at gå i gang. Så tømte skyerne ellers gavmildt deres indhold af regn ned over de 46 fightere og mange andre, som stod klar til at holde stafetten i gang i 24 timer.

Den situation greb stafetambassadør Per Larsen, tidligere PET-chef og formand for Børnerådet i Billund, straks i sin åbningstale:

- Det er med kræft som med vejret: Uforudsigeligt, hvad der sker. Men en smule regn skal ikke slå os ud, lød det fra Per Larsen, der selv er blevet opereret for kræft flere gange og derfor også stod på scenen i den gule T-shirt og gik med i fighterrunden i Filskov.