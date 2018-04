Varmeværket mister tilskud: Overskudsvarme fra Dupont kan redde din regning

I september blev Duponts nye flisanlæg indviet. Flisanlægget leverer overskudsvarmen til Grindsted El- og Varmeværk, og det skal være med til at holde varmeregningen lav, selvom varmeværket mister et tilskud i 2019. Arkivfoto: Jacob Schultz

Et stort overskud i 2017 har Grindsted El- og Varmeværk brugt på at investere i billigere varmeproduktion. Det skal modvirke, at værket mister et stort tilskud i 2019.

Grindsted: 2017 blev et godt år for Grindsted El- og Varmeværk. Det fremgår af det lokale selskabs regnskab, som er blevet offentliggjort forud for generalforsamlingen på tirsdag. Årsresultatet endte med et overskud på cirka 14,5 millioner kroner. Det er båret frem af et godt resultat i varmeafdelingen, og derfor skal overskuddet komme kunderne til gode. Det er overskuddet sådan set allerede. GEV har nemlig brugt pengene til at investere i et røggasanlæg, som omdanner dampen i Duponts skorstene til energi til fjernvarmen. Investeringen har været nødvendig. Der er nemlig grå skyer ude i horisonten. Med udgangen af 2018 bortfalder varmeværkets tilskud fra PSO-ordningen. Derfor kommer der til at ske en prisstigning fra 2019, men den bliver ikke så høj, som hvis GEV ikke havde investeret i nye måder at få billigere varme på. - Havde vi ikke gjort noget, ville det have kostet mellem 6000-7000 kroner ekstra for et standardhus, men det bliver der ikke tale om, siger René Heiselberg Gier, direktør i GEV. Prisen for et standardhus i Grindsted ligger i dag på 7400 kroner årligt.

Varmeprisen Varmeprisen for et standardhus (130 kvm) i Grindsted var 7400 kroner i 2017.Til sammenligning var regionssnittet 11.146 kroner og landssnittet 13.454 kroner.



Varmeprisen i Grindsted er i 2018 250 kroner pr. MWh. Hertil kommer flowafgifter, abonnementspriser og belastningsbidrag.



GEV holder generalforsamlingen tirsdag den 24. april klokken 19.30 i GEV Huset på Tårnvej 24.