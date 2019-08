Billund: Et øjebliks uopmærksomhed i trafikken fik sendt både en 45-årig mand og en 18-årig kvinde, begge fra Billund, til tjek på sygehuset mandag eftermiddag.

Den 45-årig fører af en varebil kom kørende ad Vejlevej til T-krydset og skulle dreje til venstre ad Østerbyvej. Han overså, at der var en holdende personbil foran ham, der skulle samme vej. Personbilen blev ført af en 18-årig kvinde, og hun blev ramt bagfra med en fart på mellem 35 og 50 kilometer i timen. Farten fik den holdende personbil til at snurre rundt flere gange for til sidst at ende i rabatten.

Undervejs fløj der flere genstande fra de to biler, der ramte en tredjepart, en personbil, der blev ført af en 35-årig mand fra Stuttgart i Tyskland. Han kom kørende ad Vejlevej mod øst.

Færdselsuheldet skete klokken 15.54 mandag eftermiddag, og de to direkte implicerede blev altså efterfølgende kørt en tur på skadestuen. Der er dog ikke forlydender i politiets døgnrapport om, at der skulle være sket andet end material skade ved sammenstødet.