Varde bruger mere frem for at spare

Varde: I Varde Kommune har politikerne mistet tålmodigheden med det private rengøringsselskab, man ansatte for nogle år siden til at gøre rent på skolerne. Resultatet er, at man nu må bruge fem og en halv mio. kroner ekstra om året.

Firmaet skulle have gjort rent hele 2018 også, men på grund af en stribe klager over rengøringsniveauet besluttede politikerne, at man ville have nogle andre til opgaven. Det resulterede i et nyt udbud, hvor der ikke kun var fokus på, at det skulle være billigt. Her var der også fokus på, at man ville have en højere kvalitet. Den har vist sig at koste 5,5 mio. kroner mere per år.