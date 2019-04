Valgmøde om folketings- og Europa-Parlamentsvalg

Grindsted: Hvad skal man stemme, når vi inden længe skal både til folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg i Danmark?

Det kan man forhåbentlig blive klogere på, når Billund Biblioekterne & Borgerservice indbyder både borgere og virksomheder til et uformelt valgmøde.

Det sker tirsdag den 7. maj klokken 16.30-19.30 i Magion.

I den første time kan man møde de politiske partier og kandidater ansigt til ansigt i lobbyen og få en snak om aktuelle politiske emner.

I de sidste to timer er der valgdebat, hvor Andreas Bjerre, lokalredaktør ved JydskeVestkysten er ordstyrer. Billund Bibliotekerne & Borgerservice byder i den anledning på et let traktement.

Arrangementet er gratis, og der er ingen tilmelding.