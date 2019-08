Først flere uger senere end oprindeligt planlagt kommer Billund Kommune til at vedtage sit budget for 2020. Folketingsvalget før sommerferien har fået den betydning, at KL og regeringen først efter sommer kan gå i gang med sine forhandlinger - og de er en forudsætning for, at kommunen kan lægge budget. Arkivfoto

Billund Kommune: Det bliver senere end planlagt - og senere end sædvanligt - at Billund Kommune får budgettet for 2020 på plads. Årsagen er folketingsvalget før sommerferien. Det har skubbet nogle af de landsdækkende forhandlinger, som er en forudsætning for, at en kommune kan lægge sin egen økonomiske kabale. - Vi har fået en meddelelse fra KL og Indenrigsministeriet om, at man forventer, at forhandlingerne mellem KL og regeringen vil finde sted sidst i august og først i september. Vi skal have resultaterne af de tal, inden vi går i gang med at lægge vores budgetter. Først når vi får de tal, ved vi, hvad vi får i bloktilskud, siger borgmester Ib Kristensen (V).

Vi håber på, at politikerne kan få udleveret budgetmaterialet den 20. september. I stedet for at vi skal være færdige den 15. oktober, er fristen skubbet til 5. november. Ib Kristensen (V), borgmester

Budget vedtages 29. oktober Den endelige vedtagelse af Billund Kommunes budget for 2020 er udsat i tre uger.



I stedet for 8. oktober er det nu den 29. oktober, at byrådet mødes for endeligt at konfirmere næste års budget.



Førstebehandlingen af budgettet - startskuddet til de reelle budgetforhandlinger - finder sted den 7. oktober.

Udskudt af valget Under normale omstændigheder ville landets kommuner på nuværende tidspunkt allerede have modtaget resultaterne af de landsdækkende forhandlinger, således at de enkelte kommuners budgetlægninger kunne gå i gang. - Normalt ville vi have haft tallene før sommer, så vores egne økonomifolk kunne sætte det ind i vores system og finde ud af, hvad det betyder for os, konstaterer Ib Kristensen.

Mere komprimeret forløb Den oprindelige deadline fra staten for at få vedtaget næste års budget var 15. oktober. Den deadline er nu blevet skubbet i tre uger. - Vi håber på, at politikerne kan få udleveret budgetmaterialet den 20. september. I stedet for at vi skal være færdige den 15. oktober, er fristen skubbet til 5. november, siger borgmesteren. Udskydelsen af budgettet får den konsekvens, at politikerne får kortere tid end sædvanligt til at lægge den økonomiske kabale. Udover de helt lavpraktiske udfordringer det kan føre med sig for byrådsmedlemmerne, der for de flestes vedkommende har et fuldtidsjob, som det politiske arbejde skal passes ind i, betyder det, at forhandlingsprocessen kommer til at foregå over kortere tid end sædvanligt. - Det er den samme proces, men den bliver mere komprimeret, fordi vi ikke har så lang tid til det, som vi har haft de andre år, siger Ib Kristensen.