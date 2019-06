Valgdag og valgflæsk i Magion

Billund Kommune: Ifølge en undersøgelse fra Coop, spiser danskerne i gennemsnit 15 gange mere stegt flæsk i ugen op til et Folketingsvalg. Og netop stegt flæsk med hvide kartofler og persillesovs var denne valgdag på menuen hos caféen i Magion. Cirka 150 portioner er blevet langet over disken, og det er leder af caféen, Ole Ernst, godt tilfreds med.- Det er gået ganske fint, og er nogenlunde status quo i forhold til sidste Folketingsvalg, siger Ole Ernst, der samtidig mener, at antallet af portioner kunne have været højere, hvis ikke det havde været for det varme vejr. - Jeg tror, mange har valgt at blive derhjemme og sidde på terrassen i stedet for at tage ud for at spise.Ifølge Ole er stegt flæsk generelt en populær dagens ret i caféen, men på en ganske almindelig aften får de normalt mellem 40 og 50 bestillinger. Cafélederen selv er heller ikke blevet snydt for nationalretten. - Jeg fik stegt flæsk her til middag, men jeg skal ikke have det her til aften, siger Ole med et smil.