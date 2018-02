Billund: Den 1. marts er der valg til Kultur- og Fritidsrådet i Billund Kommune. Rådet er en paraplyorganisation og talerør for alle kultur- og fritidsforeninger samt uorganiserede aktører på kultur- og fritidsområdet. Rådets opgave bliver bl.a. at arbejde med: Den nye Kultur- og Fritidspolitik, revidering af Folkeoplysningspolitikken for Billund Kommune, regler for lokaler, tilskudsmodel, puljer, orientering om budget for området samt nye initiativer på området.

Som noget nyt kan man som aktører inden for kultur- og fritidslivet indgive sit kandidatur til Kultur- og Fritidsrådet senest mandag den 19. februar. Kandidaterne offentliggøres hurtigst muligt herefter på OplevBillund.dk.

Samtidig er der ændret på muligheden for at afgive sin stemme. Det betyder for uorganiserede aktører inden for kultur- og fritidslivet, at man skal tilkendegive sit ønske om at stemme til valget senest den 19. februar. Folkeoplysende aftenskoler samt folkeoplysende foreninger eller idrætsgrene under en folkeoplysende forening, der i 2017 har modtaget tilskud eller fået tildelt lokaler efter folkeoplysningsloven af Billund Kommune, vil kunne stemme med to stemmer hver.

Et af Kultur- og Fritidsrådets opgaver er at behandle indstillingerne til årets hæderspris. Når rådet konstituerer sig på deres første møde den 13. marts, bliver det et af de allerførste punkter rådet skal behandle. /exp