Værksted rippet for værktøj

Filskov: En indbrudstyv, der har manglet masser af ting til sit værksted, har i løbet af weekenden været på besøg i et værksted på Filskovvej ved Filskov.

Ved at afliste en plade i hoveddøren har tyven haft mulighed for at skaffe sig adgang til værkstedet, hvorfra der er stjålet betydelige mængder værktøj: Et svejseværk, en gearkasseløfter, en varmekanon, to kompressorer, to pudseanlæg, en plæneklipper, tre vinkelslibere og diverse håndværktøj er blandt det, der er forsvundet fra værkstedet, oplyser politiet.