Væk med juleflæsket? Medarbejderne i Chanson faster i 10 dage

Faste er frivillig afholdelse fra at spise og i nogle tilfælde også at drikke. Man kan faste af flere forskellige grunde: religiøse, medicinske eller helsemæssige.Historisk knytter faste sig til forskellige religioner. Mange kender til den muslimske fastemåned, Ramadanen, men kristendommen taler også om faste både i det nye og gamle testamente - blandt andet for at skærpe koncentrationen og fokus på bøn og andre ting end daglige gøremål. Også stammefolk som indianere brugte faste for at få klarhed og indsigt.

Sundt eller ej?

I dag er meningerne om faste forskellige. To forskere tager for eksempel stilling til spørgsmålet på Sygeforsikringen Danmarks hjemmeside.

Anders Nedergaard er biokemiker og humanbiolog med en PhD i muskelbiologi. Han har været med til at skrive en bog om at faste hver anden dag. Denne form for faste kan ifølge Anders Nedergaards forskning forebygge aldersrelaterede livsstilssygdomme og dermed virke livsforlængende.

Per Brændgaard er cand.scient. i human ernæring og leder af Center for Bevidst Sundhed. Han kender godt til forskningen og er enig i, at det ikke skader kroppen som sådan, men mener dog alligevel ikke, at faste er sundt. Hans skepsis handler om, at faste ødelægger den naturlige fornemmelse for sult og mæthed.