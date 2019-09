20 lufthavne nomineres hvert år til at være den bedste lufthavn i verden til at skaffe flere flyruter og markedsføre ruter sammen med selskaberne.

- Uden vores partnerskaber med flyselskaberne kan vi ikke drive en lufthavn. Vi går meget op i at hjælpe og pleje de flyselskaber, der lander i Billund. Så nomineringen til verdensmesterskabet er et kæmpe skulderklap for vores arbejde, og det er vi meget stolte af, siger Jan Hessellund, i en pressemeddelelse.

Hvert år nominerer flyselskaberne 20 lufthavne til at være den bedste lufthavn i verden til at skaffe flere flyruter og markedsføre ruter sammen med selskaberne. Der er fire kategorier, og Billund Lufthavn er nomineret i kategorien "under 4 millioner passagerer om året".

Billund vandt de afholdte europamesterskaber i 2018 og april 2019 i samme kategori, som de nu er blevet nomineret til i verdensmesterskabet - under fire millioner passagerer om året. Hvad er World Routes 2019?: Arrangementet er et globalt mødested for alle interessenter i luftfartsselskaber, lufthavne og luftfart. Det er en enestående platform for fagfolk inden for ruteudvikling til at diskutere, udvikle og planlægge strategi på global skala. Messen er fra 21.-24. september i Adelaide i Australien.

6000 indbyggere skræmmer

Det er ikke baseret på held eller gode venner, når der kommer nye ruter eller flyselskaber til Billund Lufthavn. Det er nemlig dyrt for et nyt selskab at opstarte en rute til en ny destination, så der skal være sikkerhed for, at flyene bliver fyldt.

- Det værste, der kan ske op til et møde med et nyt flyselskab, er, hvis de googler Billund. Så ser de en by med 6000 indbyggere. Og det er ikke nok til at starte en ny rute. Men Billund Lufthavn ligger midt i Vestdanmark med mange store byer og store, globale virksomheder inden for overskuelig køreafstand. Når vi præsenterer tallene, står vi ofte med et overbevist flyselskab. Og til messen i Australien har vi 25 interessante møder i kalenderen. Så det bliver spændende, siger Jesper Klausholm i pressemeddelelsen.