Urup Kirke lukket: Kirken shines op inden jubilæum i efteråret

Urup: Kirkegængere i Urup og omegn må i øjeblikket finde et andet sted end den lokale kirke til deres kirkebesøg. Kirken er lige nu lukket, fordi den er ved at blive kalket.

- Kirken har 100 års jubilæum i efteråret og skal shines op inden da. Den trænger rigtig meget til at blive kalket, og det bliver den så nu forud for jubilæet. Lige nu er den ved at blive kalket indvendigt, siger menighedsrådsformand Bodil Hirt.

Hun forventer, at kirken kan blive kalket udvendigt i sommermånederne.

- Det kommer an på, hvornår håndværkeren kan, for det er på det tidspunkt, han plejer at have mest travlt, siger Bodil Hirt.

Arbejdet med kirken forestås af en murer, som er vant til at kalke kirker.

Kirkejubilæet bliver fejret med en jubilæumsgudstjeneste, hvor blandt andre biskoppen deltager, og bagefter reception i Lamborg Festlokaler.