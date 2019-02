- Det er en helt ubeskrivelig følelse, jeg har lige nu. Jeg har altid drømt om at køre for Prema en dag. Kigget på fra sidelinjen og beundret deres dygtighed og store resultater. Jeg ved, at det er det team, der kan booste min karriere til et nyt niveau. Alle os racerkørere kender teamet som det team, der har de fleste af Ferrari F1s juniorkørere i stald og med en tæt relation også til Mercedes F1. Det er naturligt nok derfor det sted, man stræber efter at køre, siger Frederik Vesti via en pressemeddelelse.

Frederik Vesti kommer i 2019 til at køre for Prema Powerteam. PR-foto: Prema Powerteam

- Det er så vigtigt ikke at forcere en karriere, selvom det altid er fristende, at tingene skal gå hurtigt. I den internationale Formel 3 er der minimalt antal testdage og dermed for lidt køretid. Man skal passe på sine dæk som i Formel 1, og dermed er der begrænsninger i forhold til at udvikle sig som kører. Jeg har fortsat meget at lære. Den her regionale Formel 3 serie er den helt rigtige for mig. Det er en serie godkendt af det højeste motorsports organ FIA. Derfor giver serien max. super licens points, som er afgørende for, hvornår man må køre Formel 1. Og så er det en serie, der køres på nogle af de bedste europæiske Formel 1 baner - og med masser af testdage, siger Frederik Vesti.

I 2019 kommer Frederik Vesti til at køre Formula Regional European Championship. Det er en regional Formel 3-serie i Europa. Det bliver dermed et fravalg af en anden Formel 3 serie, nemlig den internationale Formel 3-serie, der også har været i spil, og som også er interessant, fordi den køres sideløbende med Formel 1.

Mange sponsorer

At det er lykkes at komme på kontrakt i Formel 3, ser familien, som at Frederik Vesti er kommet igennem et nåleøje. Jo tættere man kommer på F1, desto sværere er det nemlig at få et af de eftertragtede sæder, fordi konkurrencen bliver hårdere, og fordi der skal findes flere og flere sponsorkroner. Vesti kommer ikke fra en familie med en tung baglomme, så hver en krone skal hentes andre steder.

- Vi er ret langt, og der er stadig ender, vi skal have til at nå sammen. Men jeg får denne chance én gang, så det er nu, jeg skal turde slå til. Mit budget for i år er et meget stort millionbeløb. Det er i min verden så mange penge, at man næsten ikke kan få det over sine læber. Men de skal findes, hvis min store drøm skal leve. Indtil videre skal der lyde et kæmpe tak til alle dem, der lige nu står fuldt bag mig, siger Frederik Vesti i pressemeddelelsen.