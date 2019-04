Unge skal høres i udformning af nyt kulturhus

Grindsted: Områdets unge kommer til at få en høj grad af medindflydelse, når der skal træffes en beslutning om, hvordan et kommende kulturhus i Grindsted skal se ud.

Kulturhuset vil få hjemme i det, der i dag er Musikcentralen, og en gruppe unge er allerede blevet taget med på råd omkring indretningen.

- I unge- og kulturudvalget har vi for nyligt sammen med nogle unge været ude for at se forskellige kulturhuse i andre kommuner. Hvis vi skal lykkes med vores ambition om at skabe et hus til de unge, skal vi sørge for at få de unge involveret både før, under og efter processen. Det er sådan, vi kan få dem til at føle ejerskab over projektet, lød det fra formanden for unge- og kulturudvalget, Stephanie Storbank (V), da byrådet vendte tommelfingeren i vejret til at gå videre med projektet.