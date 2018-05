Unge kørte ind i husmur: Pige fik slået flere tænder ud

Brandvæsnet sikrede husmuren

Kun den 17-årige fører af bilen var tilsyneladende uskadt. Til gengæld fik han en sigtelse på halsen efter uheldet.

Det viste sig nemlig, at han ikke havde kørekort, og samtidig var han påvirket af alkohol, da han kørte ind i husmuren.

Skaderne på huset var så omfattende, at brandvæsnet blev tilkaldt for at sikre, at der ikke var nedstyrtningsfare.

Uheldet skete, efter at de tre unge havde været henne på Lidls parkeringsplads for at drifte (en form for hjul-spin, red.), oplyser Mikkel Ross.

Han kan desuden fortælle, at det ikke var den 17-åriges egen bil, som han kørte ind i husmuren med. Den unge mand, som kommer fra Grindsted, havde lånt bilen af sin mor.