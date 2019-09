Unge har fritidsjob på plejecenter i Grindsted og Billund: - De skaber glæde og liv

På plejecenter Sydtoften er de så glade for deres to unge fritidsjobbere, at de håber på, at forsøgsprojektet kan fortsætte. I Billund håber man på det samme. Nu er det op til politikerne.

Hun pointerer, at de to unge ikke deltager i plejen, men er med som noget ekstra.

- Det går op og ned med at rekruttere. Lige nu er det svært, siger Gurli Gregersen.

Baggrunden er, at det er svært for Billund Kommune at skaffe medarbejdere nok til ældreplejen. Intet tyder på, at det bliver nemmere. Tværtimod er forventningen, at det kun bliver sværere. De kommende ungdomsårgange er små, antallet af ældre stiger, og der er brug for flere af de varme hænder.

Fritidsjobberne er en forsøgsordning, som politikerne i voksenudvalget tidligere på året satte penge af til, så forsøget kunne sættes i gang på to plejehjem: Sydtoften og Billund.

- De skaber glæde og giver liv på gangene, og vi håber så meget, at de får lov at fortsætte, siger leder Gurli Gregersen.

Det spørgsmål har assistenterne på plejecenter Sydtoften fået flere gange ved kaffetid, og spørgsmålet går på de to unge fritidsjobbere Signe Hjorth og Sofie Meinertz, som siden juni har været ansat på plejehjemmet. De unge er populære blandt de gamle beboere.

Forsøgsprojektet med unge i fritidsjob på Sydtoften og Billund Plejecenter løber resten af året og koster 347.000 koner, idet der også er sat et beløb af til en mentor, der skal hjælpe de unge til rette. De unge arbejder max 15 timer om ugen og deltager ikke i den direkte pleje. Billund Kommune har lige nu otte ledige job som SOSU-assistenter og -hjælpere. Desuden mangler man afløsere.

Til politisk debat

De to unge er ansat hver eftermiddag klokken 15-18. De går en tur med nogle af beboerne, læser avis, spiller spil eller sidder bare og holder lidt i hånd. Indimellem hjælper de også med at folde servietter, dække borde eller med at lægge vasketøjet pænt på plads.

En af medarbejderne er mentor for de unge og hjælper, hvis der er problemer. Det har der ikke været.

- De kan sagtens få tiden til at gå, for der bliver meget snak om at være ung i dag og hvordan det var, da beboerne selv var unge. At snakke med vores fritidsjobbere vækker minder hos nogle, og de vil rigtig gerne være sammen med dem, siger Gurli Gregersen.

Senere på året er det op til politikerne at beslutte, om forsøgsordningen skal fortsætte og bredes ud til alle plejecentre i Billund Kommune. Også Billund Plejecenter har to fritidsjobbere ansat og håber, at forsøgsordningen bliver permanent.

- De er en kæmpe gevinst, for beboerne får noget ekstra ved at de er her, siger leder Margit Møller Madsen.