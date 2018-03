Unge får mulighed for at teste sig som spiludviklere

Grindsted: Unge, der overvejer en levevej som spiludvikler eller programmør - eller bare har lyst til nogle sociale game-dage med andre unge mennesker - får muligheden for at prøve det af, når TronsøSkolen d. 1.-4. juli afholder Game Camp. Deltagerne får samtidig muligheden for at opleve livet og stemningen på en fri kostskole, da opholdet er med overnatning og forplejning.

Den danske spilproduktionsbranche er i vækst, og det samme er behovet for arbejdskraft, men alligevel er programmering og kodning et sjældent syn på de danske skoleskemaer.

- Vi ved, at det for mange unge er et stort skridt at vælge ungdomsuddannelse. Derfor vil vi i frie fagskoler være med til at sikre, at eleverne får det bedst mulige afsæt. Derfor har vi valgt til sommer at lave Game Camps til alle spilinteresserede, så de kan få lov at afprøve om spil- og IT-branchen kunne være en mulig karrierevej, fortæller Toni Hessner, forstander på TronsøSkolen, i en pressemeddelelse.