Unge: Hvorfor bedømmes vi ikke på vores sociale kompetencer?

Unge bør vurderes på meget end blot de ting, der kan vejes, måles og puttes ind i et regneark. Det mener i hvert fald en gruppe af de unge, hvis kompetencer ligger på øvrige områder.

Grindsted: - Karakterer er kun et øjebliksbillede. Hvorfor kan vi ikke også bedømmes på vores sociale kompetencer? Spørgsmålet kommer fra en af de unge elever fra Grindsted Produktionsskole, som forleden deltog i kampagnen "Psykisk sårbarhed blandt unge". Kampagnen er sat i verden af den lokale afdeling af DSU - Danmarks Socialdemokratiske Ungdom - hvorfra en håndfuld unge medlemmer sammen med folketingsmedlem Troels Ravn har sat sig for at sætte fokus på, hvorfor mange børn og unge mistrives eller har det svært i dag, lyder det i en pressemeddelelse fra DSU omkring projektet. En gruppe elever fra Grindsted Produktionsskole indvilgede over for politikerspirerne i at sætte ord på deres oplevelser af, hvorfor livet ind imellem kan være vanskeligt. Her var et af budskaberne fra eleverne, at verden byder på for mange tal, og at de i for høj grad bliver målt og vejet og sat ind i et skema. De unge har det som sådan udmærket på deres uddannelsesinstitution, men de er enige om, at det ville være bedre, hvis ikke kun det boglige, men alle intelligenser og de praktiske kompetencer i højere grad blev profileret.

Skal passe i kasserne Det handler om selvtillid, selvværd, om at tro på sig selv og lægge arm med tilværelsens ildebrande. Flere af de unge har selv angst og stress, og det at have ondt i livet er helt tæt på dem. - Hvis man ikke lige passer ind i kasserne og det, der forventes, bliver man let usikker og føler sig dum, fortæller en af pigerne ifølge pressemeddelsen. Det er tydeligt, at det med at måle sig med andre og ønsket om at være en succes fylder meget. - Jeg tager tit mig selv i, at jeg sammenligner og spejler mig i andre. Det kan både være godt og skidt, men jeg spørger tit mig selv, om jeg nu slår til, lyder det fra en anden af deltagerne. At det kan være svært at italesætte psykisk sårbarhed og bede om hjælp, går også som en rød tråd i snakken. - Det er svært at bede om hjælp, og det bliver ofte til et nederlag og tegn på svaghed. Jeg har fået en diagnose, og jeg har også fået hjælp på hospitalet, hvor de siger, jeg bare skal komme igen. Det giver ro, men alligevel er det stadig svært at bede om hjælp. Jeg vil så gerne kunne tage mig sammen, forklarer en ung kvinde.