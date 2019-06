Unge GGIF-spillere har fået en ny måltavle

Grindsted: Ungdomsspillerne i Grindsted GIF's fodboldafdeling kan fremover glæde sig over at have fået nogle lidt flottere rammer, når de spiller hjemmekampe.

Klubbens ungdomshold spiller som udgangspunkt deres hjemmekampe på banen bag Lynghallen, og den er i løbet af det seneste halve års tid blevet forskønnet i en grad, så den nu fremstår som en rigtig kampbane. Tilskuerne har fået et rækværk og fliser at stå på, og Sydbank Fonden har støttet med midler til at købe og opstille en ny måltavle ved banen.

- GGIF Fodbold er med over 500 medlemmer en af de største foreninger i Billund Kommune, og det er dejligt, at Sydbank Fonden med sin donation af måltavlen, som er den største donation jeg nogensinde har kunnet overrække til en forening i lokalområdet, kan være med til at gøre ungdomskampene til en særlig god oplevelse, fortæller Bruno Jochumsen, der er filialchef i Sydbank i Grindsted, via en pressemeddelelse.