Rikke Nedergaard bor privat i Horsens, er gift og har to børn på 15 og 13 år. Hun ser frem til igen at arbejde i ungdomsskolemiljøet.

Respekt, støtte og udfordringer

- Det er en stilling, som matcher de ønsker jeg har med mulighed for ledelse og mulighed for at arbejde i en kommune, der prioriterer børn og unge, og jeg glæder mig til samarbejdet med medarbejderne, det øvrige skoleområde, kulturskolen og øvrige ansatte og aktører, siger Rikke Nedergaard i en pressemeddelelse fra kommunen.

Stillingen som leder har været ledig, siden Agnes Østergaard fik nyt job, og er i fremtiden en institutionslederstilling, da Ungdomsskolen ikke længere er en del af Kulturskolen.

- For mig er den kommunale ungdomsskole et omdrejningspunkt i forhold til at give børn og unge nogle muligheder, hvor den enkelte unges udvikling respekteres, støttes og udfordres, siger Rikke Nedergaard.