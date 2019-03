Hvis det ikke lykkes at få fundet nye medlemmer til ungdomsudvalget, kan konsekvensen blive, at det er slut med ungdomsfodbold i Hejnsvig IF. Arkivfoto: Keld Stampe

Hejnsvig Idrætsforening har tre tomme pladser i klubbens ungdomsudvalg. Lykkes det ikke at få de tre pladser besat, kan det være nødvendigt at lukke for muligheden for at spille fodbold for ungdomsspillere.

Hejnsvig: Hvis det på en ekstraordinær generalforsamling ikke lykkes at finde tre nye medlemmer til ungdomsudvalget i Hejnsvig Idrætsforening, kan det betyde, at klubben ikke længere kan tilbyde ungdomsfodbold. På foreningens ordinære generalforsamling lykkedes det ikke at dække hullerne, og der er derfor nu indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. Lykkes det heller ikke her at finde de nødvendige til udvalget, kan konsekvensen blive stor. - Vi håber på, at det kan lykkes, men indtil videre har vi i bestyrelsen den holdning, at konsekvensen kan være, at vi er nødt til at lukke ned for ungdomsfodbolden i Hejnsvig IF. Det er ikke bare en tom trussel, for vi andre, som i forvejen sidder i foreningens bestyrelse, kan ikke have flere opgaver, end vi allerede har, siger Carsten Strandhave, der er formand for hovedbestyrelsen i Hejnsvig IF.

Ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling i Hejnsvig Idrætsforening finder sted torsdag den 14. marts klokken 19.00.



Generalforsamlingen finder sted i klubhuset ved Hejnsvig Stadion på Billundvej.

Opgaver spænder bredt Det er første gang, Carsten Strandhave oplever mandskabsmangel af så massivt omfang. Han mener ikke, at nogen skal være bange for at melde sig, da de opgaver, som en plads i ungdomsudvalget giver, bør være relativt overskuelige for de fleste. - Opgaverne i ungdomsudvalget spænder bredt, men i bund og grund er det meget koordineringsarbejde ud til forældregruppen. Vi har delt det op, så hvert udvalgsmedlem får et ansvarsområde på et par årgange, og så holder udvalget nok fire-seks møder om året, siger Carsten Strandhave.

Reklame i brugsen Det er torsdag den 14. marts, at der er ekstraordinær generalforsamling. De nuværende medlemmer af bestyrelsen har ikke endnu været ude for at prikke potentielle emner på skulderen, men det er planen, at det vil ske i de sidste dage op til generalforsamlingen. - Mandag og tirsdag sætter jeg mig sammen med formanden for ungdomsudvalget ned i brugsen, hvor vi vil sidde i klubtøj og kontakte de forældre, der kommer igennem butikken. Det kan forhåbentlig give lidt, siger Carsten Strandhave. Hejnsvig IF har de seneste år arbejdet sammen med Vorbasse Boldklub om at stille hold.