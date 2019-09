UngBo bliver renoveret for 3,5 millioner

Grindsted: Lejlighederne UngBo, som er placeret på Rolighedsej 8-10 i Grindsted, skal i den nærmeste fremtid igennem en renovering. Byrådet har således nikket ja til at bruge 3,5 millioner kroner på, at der i de 12 lejligheder vil blive installeret både bad og vaskemaskine.

Renovering giver mening

Boligerne var oprindeligt tiltænkt borgere i et STU-forløb med behov for et botilbud. Analyser viser imidlertid, at der i fremtiden bliver behov for boliger til mentalt udviklingshæmmede personer, ligesom der kan vise sig et øget behov målrettet mod borgere, der ikke passer ind i de gængse tilbud.

- Der er ikke taget endelig stilling til, hvad UngBo fremadrettet skal bruges til. Alligevel giver det god mening at sætte gang i en renovering, for under alle omstændigheder bliver der brug for UngBo, hvad enten det bliver status quo eller om bygningerne skal bruges til andre ting, siger Robert Terkelsen.

Da de kommende brugere forventes at være i god fysisk forfatning, er det ikke fundet nødvendigt at installere elevator i lejlighederne.