Ung mand anholdt efter ballade i ølteltet - far blev også sigtet

Vorbasse: En 21-årig mand fra Vejle endte sin tur til Vorbasse Marked med at måtte sove sin rus ud i detentionen i Vejle. Omkring midnat lavede han ballade i ølteltet og ville slås med andre gæster og vagterne. Det fandt de sig ikke i og tilkaldte politiet, der anholdt den unge mand og tog ham med til Vejle.

Det syntes hans 50-årige far dog ikke om. Han optrådte aggressivt og indlod sig i slagsmål med vagterne. Politiet kvitterede med en formaning om at opføre sig ordentligt, og både far og søn kan nu forvente at blive sigtet for at have overtrådt ordensbekendtgørelsen.