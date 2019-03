Landbruget er ikke ude af sin krise. Der er både problemer med gæld og med at få unge ind, så Den Jyske Sparekasse forventer at være med til afvikle flere landbrug i de kommende år.

- I langt de fleste tilfælde når vi frem til en fælles forståelse med landmanden. Nogle familier synes også selv, at det kan være udsigtsløs. Når vi gør det i et samarbejde, får vi det som regel solgt til bedre priser, og det giver også bedre mulighed for at komme videre for dem, der ikke vil fortsætte som landmænd, siger Claus E. Petersen.

Ikke flere landbrugskunder

Da der ikke er udsigter til væsentlige forbedringer af vilkårene i landbruget i år, forventer Den Jyske Sparekasse yderligere at måtte lukke 15 landbrug her i 2019, står der i årsrapporten. Sparekassen forventer også, at der i de kommende år lukker landbrug ned.

- Der er mere ro på landbruget end tidligere. Vi har langt flest mælkeproducenter, og de tjener penge. Men der er nogen, som har for meget gæld, og der er især nogen, som er ved at nå en alder, hvor landmanden selv synes, det er tid at stoppe, men hvor det er svært at finde nogle unge, der vil ind i erhvervet. Den rummel kommer til at koste både tid, kræfter og penge i de kommende år. Landbrugets struktur er ikke på plads, selvom der er lidt ro på priserne, siger Claus E. Petersen.

Som en del af beslutningen om at nedbringe udlånene til landbrugsbranchen, fastholder Den Jyske Sparekasse, at man ikke tager nye landbrugskunder ind.