Underskriftindsamling i butikker mod biogas deler vandene

Hos Lone Lorentzen, Kræmmerhuset i Vestergade, kan man skrive under på protesten mod biogasanlægget. Hun er dog ikke selv imod anlægget og føler heller ikke, at hun som butik blåstempler sagen ved at giver kunderne en mulighed for at skrive under. Arkivfoto: Martin Ravn

Nogle butikker siger ja til at have underskriftsark mod biogasanlægget vest for Grindsted. Andre siger nej og vil ikke deltage i debatten.

Grindsted: Underskriftindsamlinger med "Nej tak til biogasanlæg med lugtgener i Grindsted" er i gang - både som dør til dørindsamling og på sedler i nogle af byens butikker. Det sidste bliver i et læserbrev i dag kritiseret af Grindsted-borger Pia Hansen, som "mener, at byens erhvervsdrivende har en etisk og moralsk forpligtelse til at imødekomme innovation, erhverv og nye virksomheder", og det er forkert af butikkerne at huse en underskriftindsamling af den art. Sådan ser Lone Lorentzen, indehaver af blomsterbutikken Kræmmerhuset, slet ikke på sagen. Hun har sagt ja til at have en blanket liggende, som man kan skrive under på, selv om hun ikke selv er imod biogasanlægget - Jeg giver bare folk et rum, hvor de kan skrive under, og jeg føler slet ikke, at jeg som butik blåstempler den sag ved at gøre det. Jeg har dog ikke tænkt mig selv at skrive under, siger hun.

Legekæden siger nej tak I Legekæden/Bog & Idé ønsker indehaver Brian Hansen ikke at deltage i debatten for og imod et biogasanlæg. Derfor kan kunderne ikke skrive under i hans butik. - Vi har ikke lyst til at være smagsdommere i den type af sager, og vi vil ikke være med i den debat - som butik. Det er den enkeltes personlige sag, om man er for eller imod, mener Brian Hansen.

Handelsstandsforening I Kontorbutikken kan man skrive under på protesten, fordi indehaver Johnny Hansen mener, at initiativgruppen har en vigtig pointe i forhold til de lugtgener, som kan følge med et biogasanlæg vest for byen. - Ingen erhvervsdrivende, jeg kender, vil være imod grøn omstilling, men vi mangler at høre noget mere om, hvad de konkrete lugtgener vil være. Her er jeg skeptisk, for vindretningen vil jo være lige ind over byen, siger Johnny Hansen, som også er formand for Grindsted Handelsstandsforening. - Vi har ikke som Grindsted Handelsstandsforening påduttet vores medlemmer at være for eller imod. Det er helt op til hver enkelt, understreger Johnny Hansen.