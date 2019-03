Underskriftindsamling: 500-600 siger nej til biogasanlæg

Grindsted: 500-600 har indtil videre skrevet under på, at de ikke vil have et stort biogasanlæg vest for Grindsted. Det er firmaet Combigas, som ønsker at bygge et stort biogasanlæg, som naboer fra vestbyen frygter vil komme til at sende en stank af rådne æg, gylle og andet klamt ind over Grindsted.

De har nu taget initiativ til en underskriftindsamling, hvor man kan være med til at sige nej tak til projektet. Underskriftindsamlingen foregår både i nogle af byens butikker og ved, at frivillige går fra dør til dør og spørger folk, om de vil være med i protesten.

- Mange steder står folk og venter på os og er klar til at skrive under. Der er også nogle, der lukker døren for os, og nogle, som indtil videre vil forholde sig neutrale eller som synes, at folkene bag biogasanlægget skal have en chance, siger Birthe Dalgaard Hansen fra initiativgruppen.