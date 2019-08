Umuligt at rekruttere nye dagplejere: 42 vuggestuepladser skal fremtidssikre pasningsgaranti

Billund: I flere år har Billund Kommune søgt efter dagplejere i Billund by - uden held.

- Det har vist sig, at det er en umulighed at rekruttere nye dagplejere. Der har simpelthen ikke været ansøgere til det, og det er en kæmpe udfordring, siger Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup (S), formand for børneudvalget.

Et enigt udvalg har derfor netop sendt et forslag om 42 nye vuggestuepladser i Billund videre til budgetforhandling.

De 42 pladser skal fordeles med en udvidelse af 14 vuggestuepladser i Træstubben på Tuen og en udvidelse på 28 pladser i Klatretræet på Engdraget. Dermed har politikerne valgt den dyreste løsning ud af tre mulige scenarier - og en investering på over 12 millioner kroner. De to andre forslag gik på 28 vuggestuepladser i alt, men det rækker ikke længere i de undersøgelser, som børn- og ungeforvaltningen har lavet.

- Det er simpelthen en skal-opgave i forhold til at kunne yde pasningsgaranti. Som Børnenes Hovedstad og i forhold til at tiltrække nye borgere til byen, så er det helt nødvendigt at kunne tilbyde gode pasningsmuligheder, siger Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup.